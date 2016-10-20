Хорватский легионер «УГМК» преодолел первый раунд в личных соревнованиях на чемпионате Европы

Выступающий в нынешнем сезоне за клуб «УГМК» из Верхней Пышмы хорват Андрей Гачина легко преодолел первый раунд соревнований в одиночном разряде на личном чемпионате Европы по настольному теннису, который проходит в Будапеште.

Соперником Гачины был представляющий Италию Михай Бобочика. Встреча завершилась со счётом 4:1 (11:3, 11:9, 11:8, 8:11, 11:5) в пользу верхнепышминского хорвата.

Соперником Гачины в следующем раунде будет швед Антон Кальберг.