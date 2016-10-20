Григорий Власов завершил выступление на чемпионате Европы по настольному теннису

Свердловский теннисист Григорий Власов проиграл в 1/32 финала личного мужского турнира немцу Бенедикту Дуде со счётом 1:4 (5:11, 4:11, 3:11, 11:7, 8:11) и выбыл из дальнейшей борьбы.

Ранее Власов в паре с Яной Носковой из Нижнего Новгорода выбыл и из соревнований среди смешанных пар.

Из представителей верхнепышминского клуба «УГМК» пока только хорват Андрей Гачина преодолел первый раунд личного мужского турнира.

Александр Шибаев сыграет сегодня позднее.