«Лисицы» во второй раз выиграли Суперкубок Европы

Екатеринбургская баскетбольная команда «УГМК» в матче за Кубок Европы обыграла французский клуб «Лилль-Метрополь» со счётом 66:63.

Матч проходил на площадке соперниц в городе Вильнёв-д’Аск. Екатеринбургская команда как чемпион Евролиги 2016 года должна была сыграть с обладателем Кубка Европы «Буржем», но тот отказался от претензий на трофей, поэтому соперницами «лисиц» стал «Лилль-Метрополь» - прошлогодний финалист второго по значимости клубного женского европейского баскетбольного турнира.

«УГМК» выигрывала этот трофей в 2013 году, а год назад, когда Кубок Европы разыгрывался в формате «Финала четырёх», екатеринбургские «лисицы» дошли до финала, где проиграли пражскому УСК.