Александр Шибаев взял реванш за поражение в парном разряде

Новое в рубрике
Спорт
15 часов назад
Амбициозный Динга
У Григория Иванова в «Урале» появился конкурент?
15 часов назад
Министром спорта стал полковник и партнёр Семенович
Новым министром спорта России стал Павел Колобков, ранее он занимал пост замминистра. Кандидатуру Колобкова в ходе рабочей встречи Владимиру Путину предложил Дмитрий Медведев, и президент его поддержал.
15 часов назад
Лучшему бомбардиру «Автомобилиста» – 70 лет
Сегодня отмечает свой 70-летний юбилей Михаил Малько – одиннадцать сезонов отыграл он в составе «старого» «Автомобилиста», стал лучшим бомбардиром команды (242 шайбы), а тройку нападения Виталий Краев – Аркадий Рудаков – Михаил Малько эксперты до сих пор считают лучшей в истории свердловского хоккея.
19 октября 2016
«Автомобилист» крупно проиграл
В матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду «Автомобилист» крупно проиграл ярославскому «Локомотиву».
18 октября 2016
«Повелитель паруса» из «сухопутного» города
Победителем Национальной парусной лиги стал экипаж Евгения Неугодникова
18 октября 2016
Между ковром и пилоном
Совпадение или нет, но с интервалом буквально в несколько дней о своих претензиях на вхождение в программу летних Олимпийских игр заявили не только Международная федерация самбо, но также приверженцы спортивной рыбалки и шестовой акробатики (она же – танец на пилоне).
18 октября 2016
Лиллехаммер вместо Нижнего Тагила
По сообщению информационного агентства «Р-Спорт», мужские старты на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина вместо Нижнего Тагила пройдут в норвежском Лиллехаммере.
18 октября 2016
«Уралочка-НТМК» в упорной борьбе уступила чемпионкам
Волейбольная «Уралочка-НТМК» уступила во втором туре чемпионата России московскому «Динамо» – 2:3 (23:25; 25:22; 21:25; 25:20; 10:15). Однако, несмотря на поражение, в игре екатеринбурженок можно выделить несколько положительных моментов.
18 октября 2016
Уральский скалолаз стал первым в истории чемпионом мира среди студентов
Студент УрФУ, свердловский скалолаз Дмитрий Факирьянов завоевал две медали на первом в истории чемпионате мира среди студентов.
17 октября 2016
Протокол на 18.10.2016 года
протокол