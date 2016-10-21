Александр Шибаев взял реванш за поражение в парном разряде

Игрок верхнепышминского клуба «УГМК» Александр Шибаев в 1/32 финала личных мужских соревнований на чемпионате Европы по настольному теннису выиграл у белоруса Павла Платонова – 11:6, 11:5, 9:11, 11:7, 6:11, 11:8).

Победа стала своеобразным реваншем, поскольку несколькими часами ранее Шибаев в паре с Кириллом Скачковым проиграли белорусскому дуэту Владимир Самсонов/Павел Платонов в парном разряде.

В следующем раунде Александр Шибаев встретится с румынским теннисистом Овидиу Ионеску.