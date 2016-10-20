На чемпионате Европы Александр Шибаев выбыл из соревнований в парном разряде

На личном чемпионате Европы по настольному теннису в Будапеште выступающий за клуб «УГМК» из Верхней Пышмы Александр Шибаев в паре с Кириллом Скачковым из Оренбурга в первом раунде проиграли белорусскому дуэту Владимир Самсонов/Павел Платонов со счётом 3:4 (17:15, 9:11, 4:11, 11:5, 11:8, 6:11, 8:11).

Сегодня вечером игроки «УГМК» - россияне Григорий Власов и Александр Шибаев а также хорват Андрей Гачина начинают выступление в одиночном разряде.