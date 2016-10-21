Мэрия Екатеринбурга согласовала проект волейбольной академии Карполя

Спортивный комплекс "Академия волейбола имени Н.В. Карполя" появится в уральской столице. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений согласовал архитектурный проект центра.

Волейбольная академия разместится на освобождаемом земельном участке площадью 5 тыс. 863 квадратных метра в районе улиц Машинистов —Готвальда. В новом спортцентре смогут жить, тренироваться и учитmся талантливые и перспективные волейболистки со всей Свердловской области.

Напомним, информация о появлении в Екатеринбурге Академии волейбола Николая Карполя появилась в 2012 году. Решение о создании специализированного спортивного центра было озвучено на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главного тренера волейбольной "Уралочки" Николая Карполя. В апреле 2014 года комиссия по выбору земельных участков для строительства мэрии города одобрила выделение участка под академию. Комплекс разместится в районе улиц Машинистов — Готвальда.

В конце мая 2016 года Евгений Куйвашев подписал указ о придании статуса губернаторской программы проекту по созданию Академии волейбола Николая Карполя.