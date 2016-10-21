Руководство "Корпорации развития" арестовано за хищение миллиарда рублей

Генеральный директор АО "Корпорация развития" Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов были арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону до 30 ноября. Как сообщает "Коммерсант", руководители подозреваются в хищении как минимум одного миллиарда рублей. Деньги принадлежали регионам-акционерам "КР" и должны были быть использованы в качестве инвестиций в инфраструктуру Уральского федерального округа, вкладывались в проблемные банки.

Предполагается, в частности, что инвестированные в банк "Народный кредит" деньги были выведены в офшор на Кипре и использовались в частных проектах руководства "КР".

По информации "Коммерсанта", вместе с Масловым и Карамановым в Ростове арестовали также председателя совета директоров "РИТЦ-банка" Дмитрия Хасанова и члена совета директоров этого же банка Эльмиру Милосердову: они оказывали руководству "КР" финансовые и юридические услуги.

Также под стражей по обвинению в хищении из банка "Народный кредит" более 10 млрд рублей находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и собственник "Народного кредита" Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), по состоянию на 1 июля размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд рублей.

У следователей есть основания полагать, что руководство АО "Корпорация развития" могло размещать средства для их последующего хищения и в других проблемных банках. В этом случае сумма ущерба, нанесённого фигурантами дела, может вырасти как минимум в десяток раз, пишет издание.