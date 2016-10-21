Мэрия назовёт новые улицы Екатеринбурга в честь уральских городов

На юго-западной окраине уральской столицы появятся улицы, названные в честь населённых пунктов Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В четверг, 20 октября, состоялось заседание городской комиссии по переименованиям. Участники рассмотрели вопрос о наименовании нескольких перспективных улиц в посёлке Медном.

— Члены комиссии приняли решение назвать 10 перспективных улиц этого микрорайона в честь населённых пунктов Свердловской области. На юго-западной окраине Екатеринбурга появятся улицы Первоуральская, Невьянская, Нижнетагильская, Синячихинская и т.д. Уже присвоено название первой улице, где заложены фундаменты будущих домов, — Дегтярская, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, члены комиссии внесли в список названий улиц наименование "Рокоссовского". Ранее увековечить память маршала предложили руководители и педагоги Екатеринбургского суворовского училища.

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