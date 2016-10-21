Главный приз WorldSkills Hi-Tech-2016 составит один миллион рублей

21 октября 2016, 10:18 / Общество

Победитель III Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech в 2016 году получит главный приз в один миллион рублей.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, эти средства выделит Фонд развития промышленности РФ.

Напомним, чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности пройдёт в Екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября. По словам гендиректора Союза "Ворлдскиллс Россия" Роберта Уразова, в нынешнем году ожидается, что на это мероприятие соберутся 250 участников и 300 экспертов из 29 компаний.

На чемпионат приглашены иностранные участники, а также эксперты-наблюдатели из 20 стран мира. С точки зрения организаторов WorldSkills Hi-Tech-2016, это позволит сравнить отечественную и зарубежную системы подготовки кадров.

– На федеральном уровне поддержана инициатива губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о том, что Екатеринбург должен стать постоянной площадкой для проведения этого чемпионата. Это очень важно для нашего региона, – прокомментировал временно исполняющий обязанности областного премьера – министр инвестиций и развития региона Алексей Орлов.

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