Главный приз WorldSkills Hi-Tech-2016 составит один миллион рублей

Победитель III Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech в 2016 году получит главный приз в один миллион рублей.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, эти средства выделит Фонд развития промышленности РФ.

Напомним, чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности пройдёт в Екатеринбурге с 30 октября по 3 ноября. По словам гендиректора Союза "Ворлдскиллс Россия" Роберта Уразова, в нынешнем году ожидается, что на это мероприятие соберутся 250 участников и 300 экспертов из 29 компаний.

На чемпионат приглашены иностранные участники, а также эксперты-наблюдатели из 20 стран мира. С точки зрения организаторов WorldSkills Hi-Tech-2016, это позволит сравнить отечественную и зарубежную системы подготовки кадров.