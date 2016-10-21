В Екатеринбурге пройдёт субботник против рака

21 октября 2016, 10:27

22 октября. 09:00. В Екатеринбурге продолжается акция "Субботник против рака".

Записаться на ближайший приём можно по телефону единой городской регистратуры +7 (343) 204-76-76. Пройти обследование можно в поликлинике своей больницы по месту жительства. Не забудьте взять с собой в поликлинику паспорт и полис ОМС. Врачи (терапевты, хирурги, дерматологи и гинекологи) будут принимать с 09:00 до 15:00.

"Субботник против рака" проводится в Екатеринбурге только для жителей, прикреплённых к городским муниципальным учреждениям здравоохранения.

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