В Алеппо боевики ранили трёх российских военных

21 октября 2016, 10:32 / Политика

В результате обстрела из стрелкового оружия гуманитарных коридоров в сирийском Алеппо ранены трое офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном по итогам действовавшей в четверг, 20 октября, гуманитарной паузы. Все раненые эвакуированы в Хмеймим, их жизням ничего не угрожает.

- Все гуманитарные коридоры находились под постоянным прицельным огнём, - сообщили в Центре. - В результате обстрелов южного коридора со стороны боевиков в районе рынка Сук-Эль-Хай, лёгкие ранения получили три офицера российского Центра примирения. Офицеры доставлены на авиабазу "Хмеймим", их жизни ничего не угрожает.

Всего за 11 часов действия гуманитарной паузы Алеппо покинули 8 раненых боевиков, которым была оказана медицинская помощь, предоставлено горячее питание и новая одежда. Автобусом они были вывезены по южному коридору за пределы города на территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям.

Напомним, гуманитарная пауза, организованная российскими и сирийскими военными, действовала с 8:00 до 19:00. Президент Владимир Путин на состоявшихся в Берлине переговорах заявил о готовности продлить гуманитарную паузу, если боевики не возобновят активность. Для подготовки к гуманитарной паузе Минобороны РФ за несколько дней прекратило авиаудары по бандформированиям в районе Алеппо. Российские военные организовали прямую интернет-трансляцию ситуации в городе, в том числе - с беспилотных летательных аппаратов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

11 часов назад

Власть на Среднем Урале перешла к администрации области
25 лет назад (в 1991 году) были прекращены полномочия исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов.

17 часов назад

Чем запомнится Мутко
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Мутко вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Тем самым подведена черта под более чем восьмилетним периодом, когда Виталий Мутко руководил спортом в стране — с 12 мая 2008 года по 21 мая 2012-го в должности министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, а с 21 мая 2012 года по 19 октября 2016-го — федерального министра спорта.

17 часов назад

Мандат Чернецкого передан Бондареву
Вчера на заседании политсовета реготделения партии «Единая Россия» рассматривалось два вопроса: передача мандата депутата областного парламента Аркадия Чернецкого, который был делегирован на работу в Совет Федерации, и утверждение составом политсовета избранного руководителя фракции «ЕР» в Законодательном собрании Елены Чечуновой

19 октября 2016

Рекорды свердловских парламентариев
Новый состав Законодательного собрания Свердловской области только начал свою работу, а в парламентскую книгу рекордов уже внесены изменения.

18 октября 2016

Новый генконсул Китая приехала в Екатеринбург
18 октября рано утром генконсула Китая госпожу Гэн Липин встретил и. о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев.

18 октября 2016

Думцы не доверяют друг другу голоса
17 октября комитет Госдумы по регламенту единогласно одобрил инициативу единороссов о запрете голосования по доверенности на пленарных заседаниях, совете думы и комитетах. Поправки могут рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента 19 или 21 октября. «ОГ» выяснила, как относятся к этому предложению депутаты от Свердловской области.

18 октября 2016

«Нашу область искали в Африке»
Эдуард Россель о том, как открывал Средний Урал иностранцам.

17 октября 2016

Свердловские депутаты изменили областной устав
Вчера на внеочередном заседании областного Заксобрания депутаты в трёх чтениях одобрили все инициативы губернатора Евгения Куйвашева. В первую очередь речь идёт о поправках в устав области, в частности, предусматривающих упразднение поста председателя правительства и подчинение кабинета министров напрямую главе региона. Также была поддержана ещё одна губернаторская инициатива об увеличении числа депутатов, работающих на платной основе, с 17 до 30 человек.

17 октября 2016

Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2017 году и плановом периоде 2018–2019 годов. 17 октября 2016 года, Екатеринбург

17 октября 2016

Внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области
Сегодня, 17 октября, состоялось внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области.

Последние новости
Что было раньше