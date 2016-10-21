В Алеппо боевики ранили трёх российских военных

В результате обстрела из стрелкового оружия гуманитарных коридоров в сирийском Алеппо ранены трое офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном по итогам действовавшей в четверг, 20 октября, гуманитарной паузы. Все раненые эвакуированы в Хмеймим, их жизням ничего не угрожает.

- Все гуманитарные коридоры находились под постоянным прицельным огнём, - сообщили в Центре. - В результате обстрелов южного коридора со стороны боевиков в районе рынка Сук-Эль-Хай, лёгкие ранения получили три офицера российского Центра примирения. Офицеры доставлены на авиабазу "Хмеймим", их жизни ничего не угрожает.

Всего за 11 часов действия гуманитарной паузы Алеппо покинули 8 раненых боевиков, которым была оказана медицинская помощь, предоставлено горячее питание и новая одежда. Автобусом они были вывезены по южному коридору за пределы города на территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям.

Напомним, гуманитарная пауза, организованная российскими и сирийскими военными, действовала с 8:00 до 19:00. Президент Владимир Путин на состоявшихся в Берлине переговорах заявил о готовности продлить гуманитарную паузу, если боевики не возобновят активность. Для подготовки к гуманитарной паузе Минобороны РФ за несколько дней прекратило авиаудары по бандформированиям в районе Алеппо. Российские военные организовали прямую интернет-трансляцию ситуации в городе, в том числе - с беспилотных летательных аппаратов.