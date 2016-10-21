В Краснотурьинске обустроят набережную реки Турьи

На странице мэра Краснотурьинска Александра Устинова в социальной сети ВКонтакте объявлено голосование по проектам обустройства набережной Турьи. Основное отличие — будет ли вся набережная пешеходной зоной или по ней пройдёт автомобильная дорога.

Пока большинство проголосовавших выбрали пешеходный вариант.

Напомним, недавно Краснотурьинск получил статус ТОРа.