Из Кольцово проводили в Крым спасённую львицу Лолу

Львица Лола сегодня утром, 21 октября, вылетела из Екатеринбурга в свой новый дом — крымский парк львов. Об этом "ОГ" сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Спасённая челябинскими зоозащитниками хищница отправилась в Симферополь в специальном отсеке пассажирского самолёта "Уральских авиалиний". Годовалую львицу проводили в путь журналисты, работники аэропорта и общественники.

Как отметил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин, транспортировкой Лолы занимались обычные работники, а сама львица, судя по её виду, осталась довольна обслуживанием в воздушной гавани.

— Животных через наш современный грузовой терминал возят постоянно, — написал Тюхин в социальных сетях.

Напомним, африканскую кошку спасли от смерти сотрудники челябинского приюта диких животных и птиц фонда зоозащиты "Спаси меня". Бывшие хозяева хотели усыпить Лолу, но зоозащитники забрали её и нашли ей новый дом — парк львов "Тайган".

Фото: аэропорт Кольцово