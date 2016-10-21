Обзор криминальной хроники пятницы, 21 октября

В Тавде перед судом предстанет подозреваемый в разбое и кражах рецидивист.

По информации ГУ МВД по Свердловской области, 54-летний ранее судимый за убийство, изнасилование и разбойные нападения местный житель, освободившийся из мест лишения свободы в прошлом году, попал в поле зрения полицейских после нападения на женщину в июле этого года. Тогда преступнику не удалось ничего похитить, однако пострадавшая получила серьёзные телесные повреждения. Мужчина скрылся от правоохранителей, однако при попытке сбыть похищенное ранее имущество он был задержан в Ирбите. По совершённым преступлениям возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой") и частью 3 статьи 158 ("Кража").

Начальника ирбитского СИЗО уличили в незаконном использовании труда заключённых.

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, 42-летний начальник следственного изолятора в течение трёх лет, с 2012 по 2015 год, привлекал осуждённых из отряда хозобеспечения для работ на собственном земельном участке. Кроме статьи 286 ("Превышение полномочий") офицеру инкриминируется ещё одна статья - 222 УК РФ ("Незаконное приобретение оружия и боеприпасов"). К расследованию уже подключились сотрудники регионального управления ФСБ и службы собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области.

Свердловских дорожников оштрафовали за ДТП.

Эксперты ГИБДД установили, что неудовлетворительное состояние дорожного покрытия стало причиной как минимум двух ДТП - 19 и 20 октября на участке между 13-м и 15-м км Серовского тракта. По информации ОблГАИ, причиной ДТП, в результате которых пострадал пешеход и погиб водитель, послужили недостатки зимнего содержания дороги, выразившиеся в несвоевременной обработке обслуживающей организацией ДСУ ОАО "Трест УТСС" покрытия проезжей части противогололёдными материалами. Несмотря на наличие на участке автодороги, где произошли ДТП, метеостанций с фотокамерами, позволяющими владельцу автодороги в реальном времени оценивать дорожную обстановку, со сторону ГКУ СО "Управления автомобильных дорог" не принято своевременных мер по контролю за ликвидацией гололедицы. В отношении должностного лица обслуживающей организации составлен протокол за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодороги, выдано предписание на устранение недостатков.

В Нижнем Тагиле задержаны преступники, обворовывавшие стариков.

Сотрудникам полиции удалось установить личности и задержать троих подозреваемых в совершении преступлений в отношении престарелых жителей Нижнего Тагила. Все злоумышленники так или иначе оказались связаны с компанией по продаже медицинских аппаратов. Они проникали в квартиры стариков под различными предлогами: представлялись социальными работниками, работниками коммунальных служб и сотрудниками полиции, а также находили и другие поводы, чтобы войти в доверие к пенсионерам. В активе преступников как минимум две крупных кражи денег: в августе 2016 года они похитили около 2 млн рублей у 92-летнего инвалида войны, а в начале октября - 570 тыс. рублей у 77-летней тагильчанки. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 158 ("Кража") и 159 ("Мошенничество") УК РФ. За инкриминируемые злоумышленникам деяния законодательством предусмотрена ответственность вплоть до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

В Невьянске предъявлено обвинение местному жителю, убившему стулом собутыльника.

Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, в Невьянске предъявлено обвинение 30-летнему мужчине, который 17 октября убил собутыльника при помощи деревянного стула. По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное вместе со знакомым 33-летним мужчиной, с которым он учился в одной школе. В ходе распития между мужчинами произошёл конфликт. Злоумышленник схватил деревянный стул и нанёс своему оппоненту несколько ударов по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия. Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").