Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев проведёт совещание в Екатеринбурге

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев 25 октября проведёт в столице Урала совещание делегатов IX Всероссийского съезда судей от Уральского федерального округа.

Как пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда, проведение IX Всероссийского съезда судей запланировано на декабрь нынешнего года.

В ходе совещания, которое состоится в Екатеринбурге, судьи обозначат темы, которые, по их мнению, необходимо обсудить на Всероссийском съезде. Предполагается, что в этом заседании примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.