Экспозиция амфибий появилась в Екатеринбургском зоопарке

В Екатеринбургском зоопарке открылась новая уникальная экспозиция амфибий. Как сообщает пресс-служба зверинца, некоторые земноводные впервые представлены в зоопарке.

Посетители смогут увидеть порядка 20 амфибий, которые отличаются яркой окраской и малознакомы публике. В частности, в экспозиции представлены монгольская жаба, австралийская квакша, лягушка-помидор, огненная саламандра. Впервые в зоопарке появился крокодиловый тритон — обладатель контрастной чёрно-жёлтой окраски.

Обитатели поселились на втором этаже экзотеррариума в функциональных террариумах. "Домики" амфибий оформлены корой деревьев, живыми растениями и речным песком.

Фото: лягушка-помидор; Екатеринбургский зоопарк

Фото: австралийская квакша; Екатеринбургский зоопарк

Фото: крокодиловый сцинк; Екатеринбургский зоопарк