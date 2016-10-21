Экспозиция амфибий появилась в Екатеринбургском зоопарке
21 октября 2016, 11:57 / Земства
В Екатеринбургском зоопарке открылась новая уникальная экспозиция амфибий. Как сообщает пресс-служба зверинца, некоторые земноводные впервые представлены в зоопарке.
Посетители смогут увидеть порядка 20 амфибий, которые отличаются яркой окраской и малознакомы публике. В частности, в экспозиции представлены монгольская жаба, австралийская квакша, лягушка-помидор, огненная саламандра. Впервые в зоопарке появился крокодиловый тритон — обладатель контрастной чёрно-жёлтой окраски.
Обитатели поселились на втором этаже экзотеррариума в функциональных террариумах. "Домики" амфибий оформлены корой деревьев, живыми растениями и речным песком.
Фото: лягушка-помидор; Екатеринбургский зоопарк
Фото: австралийская квакша; Екатеринбургский зоопарк
Фото: крокодиловый сцинк; Екатеринбургский зоопарк