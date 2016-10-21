В Екатеринбурге откроется международный форум "Юридическая неделя на Урале"

24 октября. 10:00. В Екатеринбурге состоится открытие VIII Международного форума "Юридическая неделя на Урале".

Мероприятия форума будут проходить в Екатеринбурге с 24 по 28 октября. На различных площадках состоятся конференции и круглые столы, посвящённые вопросам развития права, правоприменительной практики, построения правового государства и развития гражданского общества.