В Екатеринбурге откроется международный форум "Юридическая неделя на Урале"

21 октября 2016, 11:56

24 октября. 10:00. В Екатеринбурге состоится открытие VIII Международного форума "Юридическая неделя на Урале".

Мероприятия форума будут проходить в Екатеринбурге с 24 по 28 октября. На различных площадках состоятся конференции и круглые столы, посвящённые вопросам развития права, правоприменительной практики, построения правового государства и развития гражданского общества.

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