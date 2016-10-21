Лучший голеадор в истории свердловского хоккея Михаил Малько отмечает юбилей

Сегодня, 21 октября, исполянется 70 лет Михаилу Малько - одному из лучших нападающих в истории свердловского хоккея, который в 60-70-е годы прошлого века отыграл в составе свердловского "Автомобилиста" 11 сезонов, забив за это время рекордные для уральского клуба 242 гола.

Михаил Малько родился в 1946 году в Нижнем Тагиле и там же, в составе местного клуба "Спутник", начал свою спортивную карьеру. В 1966 году 20-летний хоккеист был призван в ряды Советской армии и попал в команду "Звезда" (Чебаркуль), где играл - иногда даже в одной тройке - с легендарным впоследствии форвардом ЦСКА и сборной СССР Валерием Харламовым.

Тройка "Автомобилиста" Виталий Краев - Аркадий Рудаков - Михаил Малько до сих пор считается лучшей в истории свердловского хоккея

В 1969 году Малько перешёл в главную команду Свердловской области - "Автомобилист" - и выступал в ней до 1980 года.

После завершения спортивной карьеры в 1983 году стал тренером. Работал со многими командами, в том числе с "Автомобилистом", который возглавлял в сезоне 2006-2007 гг.