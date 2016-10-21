Из Свердловской области пытались незаконно вывезти 877 миллионов рублей

Сотрудники Екатеринбургской таможни с начала 2016 года выявили и пресекли 14 случаев незаконного вывоза денег из Российской Федерации на общую сумму 877 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской таможни, речь идёт о невозвращении денежных средств в иностранной валюте и совершении операций с использованием подложных документов.

По словам начальника отдела валютного контроля Екатеринбургской таможни Ларисы Кокориной, с февраля 2016 года в нашей стране упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. С этого момента Федеральной таможенной службе переданы функции органов валютного контроля за операциями, связанными с перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза. В частности, таможенники теперь имеют возможность анализировать информацию о валютных операциях, поступающую от банков.