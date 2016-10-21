В Екатеринбурге 700 спортсменов поборются за звание чемпиона России по бодибилдингу

В Екатеринбурге с 21 по 23 октября проходит чемпионат России по бодибилдингу и фитнес-бикини во Дворце игровых видов спорта (ул. Олимпийская Набережная, 3). В нём принимают участие 700 спортсменов, сообщила "ОГ" один из организаторов Ольга Агеева.

- Заявки на участие в чемпионате по бодибилдингу и фитнес-бикиниподали 700 сильнейших спортсменов из 60 регионов России и стран ближнего зарубежья: Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Украины. Запоминающимся моментом станет выступление приглашённого многократного чемпиона мира по бодибилдингу Александра Яшанькина. Победитель чемпионата России отправится на международный турнир "Мистер Олимпия 2016", который пройдёт в Москве на следующей неделе", - рассказала "ОГ" Ольга Агеева.

В рамках чемпиона России участники девяти возрастных групп сразятся в соревнованиях по классическому бодибилдингу, бодибилдингу, фитнесу, боди-фитнесу, фитнес-бикини, пляжному бодибилдингу.

Фото: архив Федерации бодибилдинга Свердловской области