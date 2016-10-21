Суд Екатеринбурга взыскал с правозащитницы 300 тысяч рублей за клевету на сотрудников ГУФСИН

21 октября 2016, 12:44 / Общество

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 20 октября взыскал 300 тыс. рублей с правозащитницы Ларисы Захаровой и администратора сайта "Правозащитники Урала" за размещение недостоверной информации о службе сотрудников ФКУ ИК-5. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

В марте 2016 года на сайте "Правозащитники Урала" появились пять статей, в которых сообщалось о том, что сотрудники ФКУ ИК-5 Нижнего Тагила пытают, избивают и унижают осуждённого, отбывающего срок за убийство. Также к материалу прилагалось видео, на котором он рассказал о фактах якобы применявшегося в отношении него насилия. Авторами статей были указаны член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Лариса Захарова и "Правозащитники Урала".

Рассмотрев дело, суд удовлетворил иск сотрудников исправительной колонии о защите чести, достоинства и деловой репутации. Верх-Исетский суд принял следующие решения:

  • Признать факт публикации недостоверной информации Захаровой Л.В.
  • Обязать администратора сайта "Правозащитники Урала" разместить информацию о том, что ранее опубликованная информация не соответствует действительности.
  • Обязать администратора сайта "Правозащитники Урала" и Захарову Л.В. принести извинения сотрудникам ФКУ ИК-5 ГУФСИН. 
  • Признать факт публикации на сайте "Правозащитник Урала" слов "пыточная колония" в отношении ФКУ ИК-5 ГУФСИН не соответствующей действительности.
  • Взыскать с Захаровой Л.В. и администратора сайта "Правозащитники Урала" солидарно компенсацию морального вреда в пользу трёх сотрудников ФКУ ИК-5 ГУФСИН по 100 тыс. рублей каждому, — сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

Добавим, материалы, порочащие честь и достоинство сотрудников исправительной колонии до сих пор не удалены с сайта "Правозащитники Урала".

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