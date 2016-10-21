Из Екатеринбурга вывезли 88 тонн грязи за ночь

В ночь с четверга на пятницу с улиц Екатеринбурга коммунальщики вывезли 37 тонн снега и 88 тонн грязи, сообщает пресс-служба администрации города.

На борьбу с наледью минувшей ночью вышли 95 рабочих. Они обработали противогололёдными средствами тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. К утру 94 уборочные машины высыпали 19 тонн противогололёдных материалов на проезжие части и 12 тонн мелкофракционного щебня на пешеходные зоны.

Фото: мэрия Екатеринбурга