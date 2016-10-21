В последний раз "Корпорация Развития" публично отчитывалась о доходах почти два года назад

21 октября 2016, 12:53 / Экономика

В последний раз "Корпорация Развития" публично отчитывалась о своих доходах почти два года назад: на официальном сайте этой организации последний опубликованный отчёт датирован 2014 годом.

Напомним, гендиректор АО "Корпорация развития" Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону до 30 ноября по подозрению в хищении как минимум одного миллиарда рублей.

Согласно годовому отчёту "Корпорации развития" за 2014 год размер собственного капитала этой организации в 2012, 2013 и 2014 годах превышал 29,7 млрд рублей. При этом открытые данные о чистой прибыли наводят на размышления. Если по результатам 2012 года чистая прибыль составила 212 млн рублей, то итогам 2014 года — всего 2,8 млн рублей.

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