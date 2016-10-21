Кушва перешла на одноглавую систему управления. В выборе градоначальника конкурсная комиссия отдала предпочтение бывшему сити-менеджеру Михаилу Слепухину.

Бывший глава города Сергей Новоселов после выборов, прошедших 18 сентября, стал депутатом, а 29 сентября возглавил городскую думу. Официально он приступил к исполнению обязанностей только с момента вступления в должность главы Кушвинского городского округа. Этот пост занял Михаил Слепухин на основе конкурсного отбора.

Вступая в должность, Михаил Слепухин обратился к землякам:

– Для меня высокая честь возглавлять наш город и представлять его в регионе. Готов честно исполнять свой долг и верю, что у Кушвы большое будущее. Перед нами стоят сложные задачи, но я уверен — вместе мы сможем их решить. Тогда у нас появятся новые рабочие места, мы создадим комфортные условия для проживания на территории.