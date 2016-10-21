Двухлетний мальчик упал на дно колодца в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 20 октября вечером двухлетний мальчик во время прогулки во дворе дома упал в колодец, сообщил "ОГ" представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых. Происшествие засняли камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошёл в одном из дворов на улице Смелянского, 2. Отец мальчика вместе с четырёхлетней дочерью был в гостях. Собираясь уходить, мужчина вызвал такси и вышел на улицу — дети в этот момент бегали во дворе. Мальчик наступил на крышку люка колодца и она перевернулась, а девочка успела зацепиться, выбралась и подняла шум. Малыш упал на дно колодца.

Подбежавший мужчина вытащил сына и не отпускал его с рук до приезда оперативных служб. Медики госпитализировали ребёнка с тяжёлой травмой головы.