В Красноуфимском округе определились кандидаты на пост главы

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования Красноуфимский округ приняла решение о представлении думе двух кандидатов на должность главы - Романа Родионова и Олега Ряписова, сообщает официальный сайт администрации МО.

По результатам собеседования с кандидатами, конкурсная комиссия вынесла решение о представлении думе муниципального образования Красноуфимский округ для рассмотрения вопроса об избрании главы Муниципального образования Красноуфимский округ следующих кандидатов по результатам конкурса: Родионова Романа Викторовича и Ряписова Олега Викторовича, - говорится в сообщении.

Олег Викторович Ряписов — действующий глава муниципального образования Красноуфимский округ, в 2015 году был признан одним из лучших глав региона.

Роман Викторович Родионов - заместитель главы администрации МО Красноуфимский округ по социальным вопросам.

Отметим, ко второму этапу конкурса были допущены четыре кандидатуры: Крылосов Александр Павлович, директор МБУК Центра культуры, народного творчества и библиотечного обслуживания; Родионов Роман Викторович, заместитель главы администрации муниципального образования Красноуфимский округ; Ряписов Олег Викторович, глава муниципального образования Красноуфимский округ; Дегтянников Дмитрий Геннадьевич, директор ООО «Свердловскагрохим».