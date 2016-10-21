Уральцы смогут рассмотреть карликовую планету Цереру в бинокль

В субботу астероид Церера вступает в противостояние с Солнцем, которое происходит раз в полтора года. В ночь на 23 октября малую планету можно разглядеть в бинокль или телескоп на минимальном расстоянии от Земли, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Церера расположена довольно далеко от Солнца и находится между орбитой Юпитера и Марса, поэтому наблюдать её можно в бинокль или любительский телескоп, момент противостояния с Солнцем и сближение с Землёй - наилучший для этого. Карликовая планета обладает почти шарообразной формой, её диаметр составляет порядка 950 километров. 23 октября Цереру нужно искать на юге в созвездии Кита, - пояснил "ОГ" Владилен Санакоев.

Цереру открыл в 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пиацци. Она была названа в честь древнеримской богини плодородия и некоторое время считалась полноценной планетой Солнечной системы, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ.

Фото: астероид Церера, социальные сети

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум