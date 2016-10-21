Двухлетний мальчик, упавший в колодец в Нижнем Тагиле, получил сотрясение мозга

Следователи начали проверку по факту падения двухлетнего ребёнка в канализационный колодец в Нижнем Тагиле, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, малыш получил сотрясение головного мозга. Однако точные данные о степени тяжести вреда, причинённого здоровью мальчика, установят специалисты во время судебно-медицинской экспертизы.

В ходе проверки следователи намерены изучить видео, опросить очевидцев, родственников мальчика и представителей организации, которые обслуживают двор дома.

Как добавил "ОГ" пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, малыш сейчас находится в местной детской больнице.

— Ребёнок находится в палате под наблюдением врачей. Состояние средней тяжести, — рассказал Шестаков.

Напомним, инцидент произошёл вечером 20 октября, в одном из дворов на улице Смелянского, 2. Ребёнок вместе со старшей сестрой гуляли во дворе дома. Мальчик наступил на крышку люка колодца, и она перевернулась, а девочка успела зацепиться и выбралась. Малыш провалился вниз.