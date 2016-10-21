В Екатеринбурге откроется проект "Игра в съедобное и несъедобное"

21 октября 2016, 13:40

25 октября. 19:00. В Екатеринбургской галерее современного искусства откроется проект "Игра в съедобное и несъедобное".

Экспозиция включает в себя произведения из фондов ЕГСИ, а также работы известных художников, таких как Александр Алексеев-Свинкин, Валентина Панкратьева, Мирза Мамедов, Людмила Сгибнева, Наталья Письмак, Галина Козлова, Ирина Старкова, Виктор Иванов и многие другие. Подробная информация прилагается.

Выставка будет открыта для посещения по 8 ноября по адресу улицаКрасноармейская, 32.

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