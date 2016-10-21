Банк из Каменска-Уральского признан самым крупным и прибыльным в Свердловской области

Созданный в Каменске-Уральском Меткомбанк по итогам III квартала признан самым крупным и прибыльным из банков Свердловской области по методике Интерфакс — Центр экономического анализа (Интерфакс-ЦЭА).

Собственный капитал Меткомбанка по результатам III квартала превышает 20 млрд рублей, темп прироста собственного капитала с начала года составил 164,3%, финансовый результат за январь-сентябрь текущего года - 1,5 млрд рублей. По этим показателям банк занимает первое место в регионе.

Показатели банков в рэнкинге "Интерфакс-100. Банки России." рассчитываются по оригинальной методике, отличной от методик Центрального банка. Рассчитанный по методике Интерфакс-ЦЭА капитал является оценкой капитала первого уровня в соответствии с рекомендациями Базельского комитета.

Меткомбанк создан в 1993 году в городе Каменске-Уральском. Учредителями и первыми клиентами кредитной организации стали металлургические заводы – градообразующие предприятия города.