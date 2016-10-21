Половину внешней торговли УрФО даёт Свердловская область

Доля Среднего Урала в показателях внешней торговли Уральского федерального округа достигает 53% (от общего декларационного массива) и 44% от товарооборота (в стоимостном выражении).

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в номенклатуре поставок свердловских предприятий за рубеж 44,6% составляют металлы, 22,2%— различная техника, 17,5% — продукция химпрома, минеральная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. А в обратном направлении — из-за границы на Средний Урал — движутся машины, оборудование, различные механические приспособления, полимерные материалы, крепёжная арматура, текстиль и продовольственные товары.