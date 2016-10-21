На стадионе в Сосьве установили кресла и камеры видеонаблюдения

В Сосьве на стадионе у районного культурно-спортивного комплекса установили пластиковые кресла, сообщает сайт ПроСосьву.ru. Администрация комплекса обратилась к жителям с просьбой не портить новое оборудование.

Фото: управление по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Сосьвинского городского округа.

Редакция сайта ПроСосьву.ru напоминает, что на стадионе установлены камеры видеонаблюдения.