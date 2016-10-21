Пресс-конференция, посвящённая открытию памятника командующему ВДВ Василию Филипповичу Маргелову

24 октября. 13:00. В ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая открытию памятника командующему Воздушно-десантными войсками, генералу армии, Герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову.

Председатель Союза десантников России по УрФО, директор фонда "Уральский союз патриотов" Евгений Тетерин, председатель Свердловской областной общественной организации "Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора Альфа-Урал" Владимир Сидоренко, член Союза художников России, скульптор Александр Кокотеев и основатель литейной мастерской "Дубровин" Юрий Дубровин расскажут об идее установки новой достопримечательности, о процессе работы над проектом.

Также на видеосвязь из Москвы выйдет председатель Союза десантников России генерал-полковник, Герой Советского Союза Валерий Востротин.