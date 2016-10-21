Свердловские полицейские присоединились к акции "Работайте, братья!"

К проходящей по стране всероссийской акции "Работайте, братья!" продолжают присоединяться сотрудники свердловских гарнизонов ГУ МВД РФ. В минувший четверг, 20 октября, стикеры с последним призывом Героя России младшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова были наклеены на служебные автомобили в ОМВД по Артинскому району Свердловской области.

Ранее к акции уже присоединились сотрудники Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Богдановича, Новоуральска и других городов региона.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Участники акции считают своим долгом отдать дань памяти погибшему герою, а его поступок расценивают как проявление истинного патриотизма.

Как сообщают организаторы всероссийской акции "Работайте, братья!", первое мероприятие прошло в Махачкале 17 сентября. Местные активисты тогда рассказали горожанам о подвиге лейтенанта Нурбагандова и расклеивали с разрешения владельцев стикеры с призывом героя на автомобили. Инициативу интернет-сообщества @dagestanpotiv поддержали информационно-культурный центр министерства печати и информации Дагестана и добровольческое объединение "Открытые сердца", а затем и другие организации по всей России.

Как сообщалось ранее, младший лейтенант Магомед Нурбагандов служил юристом-консультантом отдела вневедомственной охраны по городу Каспийску Республики Дагестан, был женат и воспитывал двоих малолетних детей. Его жизнь трагически оборвалась 10 июля 2016 года, тогда Магомед с родственниками отдыхал в лесу недалеко от селения Сергокала. На отдыхающих напали пятеро вооруженных человек. Узнав, что перед ними сотрудник МВД, боевики потребовали, чтобы он "на камеру" обратился с призывом к коллегам бросать службу в органах. Однако вместо этого полицейский произнёс: "Работайте, братья!", после чего был убит. О подвиге Нурбагандова стало известно в начале сентября, после того, как бандиты были ликвидированы - у одного из них бойцы спецподразделения обнаружили телефон с той самой записью.

22 сентября Президент России Владимир Путин в Кремле вручил родителям Магомеда Нурбагандова "Золотую Звезду" Героя России.

Видео: МВД РФ