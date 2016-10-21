Свердловским муниципалитетам дополнительно выделят более 4 млрд рублей

В ходе согласительных процедур с главами муниципалитетов Среднего Урала руководство регионального минфина договорилось при вёрстке бюджета 2017 года дополнительно выделить более 4 млрд рублей на нужды муниципальных образований.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, львиная доля сверхплановых средств будет направлена на совершенствование инфраструктуры для образования, культуры, физкультуры и спорта — 2,1 млрд рублей. Кроме того, на дорожную деятельность поступит 778 млн рублей. Предполагается, что эти деньги позволят улучшить состояние автодорог в 54 муниципалитетах Среднего Урала. Кроме того, дополнительные средства пойдут на обеспечение жильём малоимущих свердловчан, ремонт гидротехнических сооружений и многое другое.