24 октября.12:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая итогам работы Екатеринбургской таможни.

Начальник Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов озвучит основные показатели объёмов внешнеторгового оборота, расскажет о мерах противодействия контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж, об итогах и планах участия таможни в международных выставках, а также поделится программой мероприятий, приуроченных к празднованию 25-летнего юбилея Екатеринбургской таможни.