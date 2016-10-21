Пресс-конференция, посвящённая итогам работы Екатеринбургской таможни

21 октября 2016, 15:41

24 октября.12:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая итогам работы Екатеринбургской таможни.

Начальник Екатеринбургской таможни Сергей Абросимов озвучит основные показатели объёмов внешнеторгового оборота, расскажет о мерах противодействия контрабанде, контрафакту и незаконному выводу валюты за рубеж, об итогах и планах участия таможни в международных выставках, а также поделится программой мероприятий, приуроченных к празднованию 25-летнего юбилея Екатеринбургской таможни.

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