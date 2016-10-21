Доля акций Свердловской области в "Корпорации развития" составляла 0,339%
21 октября 2016, 16:33 / Экономика
Финансовые вложения Среднего Урала в деятельность "Корпорации развития" были минимальными — доля акций, принадлежавших нашему региону, равнялась 0,339%. Об этом сообщили "ОГ" в пресс-службе МУГИСО.
В связи с тем, что два руководителя "Корпорации развития" арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону по подозрению в хищении как минимум одного миллиарда рублей, стала весьма интересной информация об участии бюджетов разных регионов в деятельности этой организации.
Судя по годовому отчёту этой компании за 2014 год, среди акционеров "Корпорации развития" были:
- Тюменская область, в лице департамента имущественных отношений;
- Челябинская область, в лице министерства промышленности и природных ресурсов;
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в лице департамента госсобственности;
- Ямало-Ненецкий автономный округ, в лице департамента имущественных отношений;
- Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Распорядительная дирекция МУГИСО";
- ООО "ДБ Интернациональ ГмбХ";
- ООО "Строительная компания Развития".
Однако, судя по комментарию пресс-службы МУГИСО, участие свердловчан в деятельности "Корпорации Развития" было символическим — владение 0,339% акций не потребовало значительных вложений из областной казны. Иначе сложилась ситуация в Тюменской области, там сумма вложений достигла 10 млрд рублей.