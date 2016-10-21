Доля акций Свердловской области в "Корпорации развития" составляла 0,339%

21 октября 2016, 16:33 / Экономика

Финансовые вложения Среднего Урала в деятельность "Корпорации развития" были минимальными — доля акций, принадлежавших нашему региону, равнялась 0,339%. Об этом сообщили "ОГ" в пресс-службе МУГИСО.

В связи с тем, что два руководителя "Корпорации развития" арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону по подозрению в хищении как минимум одного миллиарда рублей, стала весьма интересной информация об участии бюджетов разных регионов в деятельности этой организации.

Судя по годовому отчёту этой компании за 2014 год, среди акционеров "Корпорации развития" были:

  • Тюменская область, в лице департамента имущественных отношений;
  • Челябинская область, в лице министерства промышленности и природных ресурсов;
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в лице департамента госсобственности;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ, в лице департамента имущественных отношений;
  • Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Распорядительная дирекция МУГИСО";
  • ООО "ДБ Интернациональ ГмбХ";
  • ООО "Строительная компания Развития".

Однако, судя по комментарию пресс-службы МУГИСО, участие свердловчан в деятельности "Корпорации Развития" было символическим — владение 0,339% акций не потребовало значительных вложений из областной казны. Иначе сложилась ситуация в Тюменской области, там сумма вложений достигла 10 млрд рублей.

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