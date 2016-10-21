Доля акций Свердловской области в "Корпорации развития" составляла 0,339%

Финансовые вложения Среднего Урала в деятельность "Корпорации развития" были минимальными — доля акций, принадлежавших нашему региону, равнялась 0,339%. Об этом сообщили "ОГ" в пресс-службе МУГИСО.

В связи с тем, что два руководителя "Корпорации развития" арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону по подозрению в хищении как минимум одного миллиарда рублей, стала весьма интересной информация об участии бюджетов разных регионов в деятельности этой организации.

Судя по годовому отчёту этой компании за 2014 год, среди акционеров "Корпорации развития" были:

Тюменская область, в лице департамента имущественных отношений;

Челябинская область, в лице министерства промышленности и природных ресурсов;

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в лице департамента госсобственности;

Ямало-Ненецкий автономный округ, в лице департамента имущественных отношений;

Государственное унитарное предприятие Свердловской области "Распорядительная дирекция МУГИСО";

ООО "ДБ Интернациональ ГмбХ";

ООО "Строительная компания Развития".