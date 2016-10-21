Свердловская область полностью обеспечила себя зерном к посевной кампании 2017 года

По итогам почти завершившейся уборочной кампании сельхозпредприятия Среднего Урала полностью обеспечили себя зерном к посевной 2017 года.

— Хозяйствами области собрано 600 тысяч тонн зерна в амбарном весе. Это на 5% меньше, чем в 2015 году, но зато зерно получено лучшего качества. Уже сейчас можно говорить, что на весенний сев 2017 года мы на 100% обеспечим себя собственными семенами зерновых культур. Это своеобразный рекорд для нас, обычно мы покупаем семенной материал, — прокомментировал и.о. областного министра АПК и продовольствия Михаил Копытов.

Кроме того, как сообщает департамент информполитики губернатора, к сегодняшнему дню в Свердловской области собрано 650 тыс. тонн картофеля и 155 тыс. тонн других овощей (свёклы, моркови и капусты).