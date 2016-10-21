В Уральском филиале ГЦСИ пройдёт курс "Меловая анимация"

29 и 30 октября. 16:00. В Уральском филиале Государственного центра современного искусства пройдёт курс для взрослых "Меловая анимация".

Художник-мультипликатор Нина Бисярина подготовила двухдневный курс для тех, кто хочет научиться создавать собственные мультфильмы и просто приятно провести время. Участники познакомятся с основами анимационной техники, оборудованием, компьютерными программами. Техника меловой анимации соединяет в себе приёмы рисованной и песочной.

Стоимость участия 1500 рублей. Курс пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Добролюбова, 19а.