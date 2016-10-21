Заместитель Холманских прокомментировал арест руководства "Корпорации Развития"

Заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов, который является членом наблюдательного совета "Корпорации Развития", прокомментировал арест генерального директора корпорации Сергея Маслова и его первого заместителя Владимира Караманова по подозрению в хищении одного миллиарда рублей.

В общении с нашим корреспондентом он уклонился от прямого ответа на вопрос, известно ли ему, сколько времени уже идёт следствие и было ли о нём полпредству известно заранее.

— Я сам узнал о ведущемся расследовании, как и вы, из СМИ, — заявил Кириллов. — Сейчас задача полпредства обеспечить строгое и беспристрастное расследование, которое ведут правоохранительные органы.

Как ранее сообщалось, генеральный директор АО "Корпорация развития" Сергей Маслов и его заместитель Владимир Караманов были арестованы Ленинским судом Ростова-на-Дону до 30 ноября. Вместе с Масловым и Карамановым в Ростове арестовали также председателя совета директоров "РИТЦ-банка" Дмитрия Хасанова и члена совета директоров этого же банка Эльмиру Милосердову: они оказывали руководству "КР" финансовые и юридические услуги. Также под стражей по обвинению в хищении из банка "Народный кредит" более 10 млрд рублей находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и собственник "Народного кредита" Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), по состоянию на 1 июля размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд рублей.