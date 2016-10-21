Хоккеисты «Спутника» проиграли в овертайме «Ермаку»

Хоккейный клуб «Спутник» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги принимал «Ермак» из Ангарска и проиграл по буллитам - 2:3.

Основное время и овертайм победителя не выявили. В серии послематчевых буллитов обе команды реализовали по три броска, а решающего преимущества сибиряки добились лишь с девятой попытки.

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Ермак» (Ангарск) - (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).Голы: 1:0 Жиляков (04.16), 1:1 Чубыкин (16.32), 1:2 Золотухин (29.39), 2:2 Гурьев (37.57), 3:4 Попов (победный буллит).

«Спутник» проиграл второй домашний матч подряд и на данный момент занимает 7-е место в регулярном чемпионате ВХЛ. У тагильчан 25 очков после 15 матчей.