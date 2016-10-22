Болельщики выбрали Волка талисманом чемпионата мира по футболу в России

22 октября 2016, 08:56 / Спорт

Волк по кличке Забивака стал официальным талисманом чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщается на специальном сайте FIFA.

Итоги голосования были подведены на Первом канале в прямом эфире программы "Вечерний Ургант", сообщает ТАСС. Волк обошёл Кота и Тигра, набрав 52,8% голосов — более 1 млн.

Отметим, Волка создала студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатерина Бочарова. Она пояснила, что прототипом символа стал её любимый пёс Тайсон. Также девушка назвала Волка самым российским персонажем, поскольку он часто фигурирует в русских сказках.

После подведения итогов голосования Волка последовал отклик от руководства Международной федерации футбола (FIFA). Генеральный секретарь организации Фатма Самура отметила творческий талант россиян.

—Мы счастливы, что после 18-месячного проекта голосования стал известен талисман чемпионата мира, который является результатом коллективных усилий прекрасной команды, — сказала представитель FIFA.

Как писала "ОГ", в конце сентября в сети стартовало всенародное голосование за талисман чемпионата мира пофутболу-2018. Гражданам предстояло выбрать официальный талисман из трёх кандидатов: Волк, Кот и Амурский тигр.

Фото: vk.com/mascot2018fifaworldcup

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