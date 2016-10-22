На Ямале 19 человек погибли при крушении вертолёта

22 октября 2016, 09:42 / Общество

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, в результате происшествия погибли 19 человек.

Трагедия произошла 21 октября примерно с 19:00 до 20:00 в Пуровском районе. Вертолёт авиакомпании "Скол", выполняя рейс с Сузумского месторождения Красноярского края в посёлок Уренгой, совершил жёсткую посадку. В этот момент на борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.

—По предварительным данным, 19 человек от полученных множественных травм скончались на месте происшествия, трое доставлены в Новоуренгойскую городскую больницу, воздушное судно разрушено, — сообщает ведомство.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведомство рассматривает три основные версии крушения вертолёта: неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и нарушение правил эксплуатации и безопасности полёта.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

11 часов назад

На Уралмаш приехал Бруно Ясенский
В 1935 году в Свердловск из Москвы по приглашению рабочих Уралмашзавода приехал знаменитый польско-советский писатель Бруно Ясенский. Он прожил в Свердловске несколько дней.

17 часов назад

Cемейный бюджет
Обзор мобильных приложений

17 часов назад

Сколько стоит воспитывать девять детей?
О том, как складывается бюджет большой семьи, кушвинцы Сергей и Ольга Соколовы знают не понаслышке — они воспитывают девять детей

17 часов назад

«Эх, тёща моя…»
Завтра, 23 октября — Международный день тёщи

17 часов назад

В Госдуме готовят закон о том, как нельзя называть детей
Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей 20 октября одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей

17 часов назад

Биомикрогелем можно мыть хоть посуду, хоть кошек
Екатеринбургские учёные, резиденты Уральского технопарка высоких технологий, создали и запатентовали инновационные чистящие средства — биомикрогели — из древесины и яблочного жмыха

17 часов назад

Детский дневник заслуг и проказ
Обычная история: мама с папой весь день на работе, дети-школьники возвращаются после уроков домой и до вечера предоставлены сами себе

18 часов назад

Лучше дома посижу
Что делать, если ребёнок не хочет в кружок?

20 октября 2016

Полная несовместимость
Слухи об очередной волевой реорганизации уральской науки оказались только слухами?

20 октября 2016

Кто отмыл Грязьбург?
По наблюдениям многих жителей столицы Урала, Екатеринбург этой осенью чуть ли ни впервые за многие годы не претендует на звание «Грязьбурга». Тротуары не утопают в слякоти, у машин видны номера, а осеннюю обувь можно не отмывать со щёткой каждый вечер. «ОГ» разобралась, в чём причины этих изменений.

Последние новости
Что было раньше