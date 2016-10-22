На Ямале 19 человек погибли при крушении вертолёта

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, в результате происшествия погибли 19 человек.

Трагедия произошла 21 октября примерно с 19:00 до 20:00 в Пуровском районе. Вертолёт авиакомпании "Скол", выполняя рейс с Сузумского месторождения Красноярского края в посёлок Уренгой, совершил жёсткую посадку. В этот момент на борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.

—По предварительным данным, 19 человек от полученных множественных травм скончались на месте происшествия, трое доставлены в Новоуренгойскую городскую больницу, воздушное судно разрушено, — сообщает ведомство.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведомство рассматривает три основные версии крушения вертолёта: неблагоприятные метеоусловия, отказ техники и нарушение правил эксплуатации и безопасности полёта.