В Екатеринбурге автоинспекторы поймали более 200 пешеходов - нарушителей

Автоинспекторы уральской столицы за три дня поймали более 200 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Мероприятие "Безопасная дорога" проходило в Екатеринбурге с 18 по 20 октября. Каждый день на улицы города дополнительно выходили порядка 50 автоинспекторов. Сотрудники ведомства уделили особое внимание соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов.

Так, за три дня сотрудники ГИБДД выявили 204 нарушения со стороны водителей. На нарушении правил перехода проезжей части попались и пешеходы. Автоинспекторы зафиксировали таких 215 случаев. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Как отметили в ведомстве, за девять месяцев 2016 года в Екатеринбурге было совершено 225 наездов на пешеходов, в которых погибли 28 человек и более 200 получили ранения. По вине пешеходов прошла 121 авария, в которой погибли 20 граждан и 102 человека получили травмы.