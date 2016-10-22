Создатели музея военной техники в Верхней Пышме получили премию правительства РФ в области туризма

Гендиректор ООО "УГМК-Холдинг" Андрей Козицын и директор музея военной техники АО "Уралэлектромедь"Александр Емельянов получили премию правительства РФ в области туризма. Такое распоряжение опубликовано на сайте кабмина России.

Межведомственный совет по присуждению премий в области туризма рассмотрел 63 проекта, из которых выбрал девять лучших. Каждый победитель получит по 1 млн. рублей, нагрудные знаки и дипломы.

—Присудить премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области туризма: Козицыну Андрею Анатольевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "УГМК-Холдинг", Емельянову Александру Вячеславовичу, директору музея военной техники акционерного общества "Уралэлектромедь", — за создание инвестиционного проекта "Музей военной техники "Боевая слава Урала", — сообщается в документе.

Добавим, музей военной техники "Боевая слава Урала" появился в Верхней Пышме 9 мая 2005 года. На площадке около мемориального комплекса "Журавли" усилиями УГМК, АО "Уралэлектромедь" и Военного совета Приволжско-Уральского военного округа была открыта выставка военной техники под открытым небом. В 2013 году был открыт выставочный центр музея. Спустя три года на территории АО "Уралэлектромедь" появилась площадка ретроавтомобилей.

Фото: музей военной техники "Боевая слава Урала"