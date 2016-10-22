Модуль "ЭкзоМарс" разбился о поверхность красной планеты

22 октября 2016, 11:42 / Общество

Первый посадочный модуль Schiaparelli российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" разбился при посадке о поверхность Марса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство  France-Presse.

Об этом заявил представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Тьерри Бланкар по прямой связи из центра управления полётами ЕКА в германском Дармштадте. Он уточнил, что факт крушения аппарата установили европейские специалисты благодаря фотоснимку с американского спутника MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), который находится на марсианской орбите.

— Он (спускаемый модуль) достиг поверхности Марса на гораздо более высокой скорости, чем предполагалось, — сказал Тьерри Бланкар.

Как сообщает Роскосмос, по предварительным оценкам, Schiaparelli приземлился с высоты 2-4 километра в режиме свободного падения после выключения двигателей. Посадка могла произойти на скорости более 300 км/час.

— Большой размер пятна (на фотографиях MRO) может свидетельствовать о взрыве топлива, остававшегося в баках модуля, — отметили в Роскосмосе.

Более точная информация о том, что произошло с космическим аппаратом, ожидается на следующей неделе после расшифровки данных и получения снимков более высокого разрешения.

Как писала "ОГ", радиосигнал от модуля пропал 19 октября в момент спуска аппарата на Марс.  Специалисты рассчитывали наладить связь с модулем "ЭкзоМарс" в течение 10 дней.

Посадочный модуль Schiaparelli был разработан и изготовлен Европейским космическим агентством. Аппарат был назван в честь итальянского астронома и исследователя Марса Джованни Скиапарелли. Модуль является частью космического аппарата "ЭкзоМарс", который был запущен 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. Аппарат должен был начать свою миссию в конце 2017 года.

Фото: Роскосмос

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