Кабмин утвердил перечень племенной продукции, освобождаемой от НДС

22 октября 2016, 12:22 / Экономика

Правительство России утвердило перечень племенных животных и продукции, освобождаемых от налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Освобождение от НДС касается при ввозе на территорию России и продаже племенных сельскохозяйственных животных (лошади, козы, свиньи, овцы, крупный рогатый скот) и их продукции.

—Принятые решения будут способствовать снижению стоимости реализуемой (передаваемой для собственных нужд) и ввозимой на территорию России племенной продукции, формированию высокопродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий, — отмечает кабмин.

Как сообщает ТАСС, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении до 2020 года от НДС ввоза на территорию России племенных животных.

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