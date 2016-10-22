Роспотребнадзор оштрафовал свердловские детсады более чем на 9 миллионов рублей

Санитарные врачи за девять месяцев 2016 года провели 782 проверки в детских садах и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил в 79,7% случаев. Общая сумма штрафов превысила 9 млн. рублей, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как отмечает ведомство, чаще всего в детских садиках специалисты выявляют нарушения требований к мытью посуды, маркировке кухонной и столовой посуды, разделочного инвентаря. Кроме того, сотрудники детсадов допускают несоответствие фактического питания детей разработанному двухнедельному меню или повторение одних и тех же блюд в течение двух дней.

—За выявленные нарушения санитарного законодательства наложено 1320 штрафов на общую сумму 9,5 млн. рублей, по 52 протоколам об административных правонарушениях на должностных лиц вынесены предупреждения, — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных заболеваний оформили 191 постановление об отстранении от работы должностных лиц.