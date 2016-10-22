Роспотребнадзор оштрафовал свердловские детсады более чем на 9 миллионов рублей

22 октября 2016, 13:05 / Общество

Санитарные врачи за девять месяцев 2016 года провели 782 проверки в детских садах и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил в 79,7% случаев. Общая сумма штрафов превысила 9 млн. рублей, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как отмечает ведомство, чаще всего в детских садиках специалисты выявляют нарушения требований к мытью посуды, маркировке кухонной и столовой посуды, разделочного инвентаря. Кроме того, сотрудники детсадов допускают несоответствие фактического питания детей разработанному двухнедельному меню или повторение одних и тех же блюд в течение двух дней.

—За выявленные нарушения санитарного законодательства наложено 1320 штрафов на общую сумму 9,5 млн. рублей, по 52 протоколам об административных правонарушениях на должностных лиц вынесены предупреждения, — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты в связи с угрозой возникновения и распространения инфекционных заболеваний оформили 191 постановление об отстранении от работы должностных лиц.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

13 часов назад

На Уралмаш приехал Бруно Ясенский
В 1935 году в Свердловск из Москвы по приглашению рабочих Уралмашзавода приехал знаменитый польско-советский писатель Бруно Ясенский. Он прожил в Свердловске несколько дней.

19 часов назад

Cемейный бюджет
Обзор мобильных приложений

19 часов назад

Сколько стоит воспитывать девять детей?
О том, как складывается бюджет большой семьи, кушвинцы Сергей и Ольга Соколовы знают не понаслышке — они воспитывают девять детей

19 часов назад

«Эх, тёща моя…»
Завтра, 23 октября — Международный день тёщи

19 часов назад

В Госдуме готовят закон о том, как нельзя называть детей
Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей 20 октября одобрил проект закона, устанавливающего требования к именам для детей

19 часов назад

Биомикрогелем можно мыть хоть посуду, хоть кошек
Екатеринбургские учёные, резиденты Уральского технопарка высоких технологий, создали и запатентовали инновационные чистящие средства — биомикрогели — из древесины и яблочного жмыха

19 часов назад

Детский дневник заслуг и проказ
Обычная история: мама с папой весь день на работе, дети-школьники возвращаются после уроков домой и до вечера предоставлены сами себе

20 часов назад

Лучше дома посижу
Что делать, если ребёнок не хочет в кружок?

20 октября 2016

Полная несовместимость
Слухи об очередной волевой реорганизации уральской науки оказались только слухами?

20 октября 2016

Кто отмыл Грязьбург?
По наблюдениям многих жителей столицы Урала, Екатеринбург этой осенью чуть ли ни впервые за многие годы не претендует на звание «Грязьбурга». Тротуары не утопают в слякоти, у машин видны номера, а осеннюю обувь можно не отмывать со щёткой каждый вечер. «ОГ» разобралась, в чём причины этих изменений.

Последние новости
Что было раньше