Специалисты проверят люки в Нижнем Тагиле после падения двухлетнего мальчика в колодец

Двухлетний мальчик мог провалиться в канализационный колодец из-за крышки люка, несоответствующего конструкции горловины. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, специалистам предстоит проверить колодцы на территории муниципального образования.

После ЧП с детьми глава города Сергей Носов создал специальную комиссию по расследованию причин инцидента. На первом заседании члены комиссии подняли вопросы о причинах случившегося и о том, как не допустить повторения таких ситуаций.

—ЧП могло произойти в результате следующих факторов: начальная конструкция люка из полимер-песчаного материала (горловина) была разрушена, произведена замена крышки люка на несоответствующую конструкции и меньшую по толщине,— отметили в мэрии города.

На дне колодца после инцидента были найдены крышка люка с повреждённым "ухом" и отломленная часть горловины.

Сергей Носов поручил своему заместителю по городскому хозяйству и строительству Константину Захарову провести совещание по разбору происшествия с руководителями организаций, обслуживающих линии связи, коммунальные и электрические сети, управляющих компаний и ТСЖ. Заместителю главы Тагилстроевского района Геннадию Классену дано задание по результатам расследования готовить ходатайство об отзыве лицензии у управляющей компании "Тагил". И.о. начальника управления архитектуры Константину Никкелю Носов поручил рассмотреть вопрос о целесообразности использования люков такой конструкции.

Кроме того, специалистам предстоит провести обследование колодцев на территории муниципалитета, чтобы выявить повреждённые люки и заменить их.

Напомним, инцидент произошёл вечером 20 октября, в одном из дворов на улице Смелянского, 2. Ребёнок вместе со старшей сестрой гуляли во дворе дома. Мальчик наступил на крышку люка колодца, и она перевернулась, а девочка успела зацепиться и выбралась. Малыш провалился вниз. Медики госпитализировали мальчика с сотрясением мозга. Следователи начали проверку по факту падения двухлетнего ребёнка в канализационный колодец.