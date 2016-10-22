Росавиация назвала причину крушения вертолёта Ми-8 на Ямале

22 октября 2016, 14:41 / Общество

Вертолёт Ми-8 авиакомпании "Скол" могу рухнуть на Ямале из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Росавиация.

По данным агентства, воздушное судно было произведено в 1984 году и имело сертификат лётной годности до 30 января 2017 года. Винтокрылая машина выполняла рейс в сложных метеорологических условиях: низкая облачность, снег, порывы ветра, в районе полёта температура воздуха была - 5..-8 градусов по Цельсию.

Вертолёт в расчётное время не прибыл на посадочную площадку, и поисково-спасательные силы Росавиации, спасатели и сотрудники "Тюменьнефтегаз" приступили к поиску машины. Воздушное судно было найдено в овраге в 45 километрах северо-восточнее от посёлка Старый Уренгой. В катастрофе погибли три члена экипажа и 16 пассажиров.

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Росавиация создала специальную комиссию, чтобы проверить авиакомпанию "Скол" и действия экипажа, решившего вылететь при неблагоприятной погоде. Кроме того, акционеры авиакомпании и страховой компании окажут материальную помощь родственникам погибших и пострадавших.

Напомним, трагедия на Ямале произошла вечером 21 октября. Вертолёт, выполняя рейс  с Сузумского месторождения Красноярского края в посёлок Уренгой, потерпел крушение. В результате аварии погибли 19 человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту авиапроисшествия.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

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